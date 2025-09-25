Strasburgo-Marsiglia venerdì 26 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Nella giornata più importante il Marsiglia di De Zerbi si è preso la ribalta e adesso i Phoceens tornano a guardare in alto in vista dello scontro diretto odierno contro lo Strasburgo. La squadra di Rosenior è in testa al campionato con Monaco, Lione e PSG in una posizione di classifica che da queste parti non si vedeva dalla fine degli anni ’70. Dopo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: strasburgo - marsiglia
Ligue 1: Lione, Monaco e Strasburgo riagganciano la vetta, rinviata Psg-Marsiglia
Strasburgo-Marsiglia (venerdì 26 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Strasburgo-Marsiglia: De Zerbi riscrive ancora la storia
Il Marsiglia vince il primo Le Classique casalingo dopo ben 14 anni, infliggendo al PSG la prima sconfitta di questo campionato. I parigini ora sono quindi in prima posizione assieme a Monaco, Lione e Strasburgo. - X Vai su X
