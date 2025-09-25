Strasburgo chiude il caso Alfredo Cospito | il ricorso contro il 41 bis è manifestamente infondato

La Corte europea dei diritti umani ha respinto l'istanza dell’anarchico detenuto, confermando la legittimità del regime speciale e la sua compatibilità con le condizioni di salute, nonostante lo sciopero della fame. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

