Straniero irregolare e con precedenti penali accompagnato in un centro per il rimpatrio

Era già stato colpito da un divieto di rientro in Italia ma se ne stava tranquillamente in giro per la provincia di Frosinone. Stiamo parlando di un cittadino straniero per il quale, nelle ore scorse, il Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, ha ordinato il trattenimento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it