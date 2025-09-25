A inizio settembre nel quartiere di Collevario e dintorni a Macerata, la ditta teramana Eurocoop Laga S.c.ar.l, incaricata dall’Amap in accordo con il Comune, ha iniziato ad abbattere, tagliare e caricare sui camion le piante infestate dal tarlo asiatico e le altre apparentemente sane che le circondano, il tutto in base alla tecnica del clear cut (radere al suolo le piante di interesse per il tarlo asiatico del fusto nel raggio di cento metri da quella infestata). Gli addetti hanno iniziato i lavori in via Verga e, a parte qualche domanda e lamentela a bassa voce, non è accaduto nulla. Da qualche giorno, invece, le cose sono cambiate e le lamentele ora sono fatte a voce alta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di alberi per il tarlo asiatico: "Tagliano tutto nel raggio di 100 metri. Un danno ambientale importante"