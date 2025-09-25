Strade strette cambia la viabilità Ecco l’ordinanza del Comune
Strade troppo strette, il comune rimette mano alla viabilità. Per il momento in via sperimentale. Con un’ordinanza dirigenziale il Comando di Polizia Locale di San Benedetto del Tronto ha disposto la modifica della circolazione in alcune vie del Paese Alto. La decisione nasce dalla necessità di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada, visto che l’attuale doppio senso di marcia su carreggiate ridotte creava situazioni di pericolo e disagio. L’intervento si collega anche alle richieste emerse durante le assemblee dei comitati di quartiere, in particolare Paese Alto e Ponterotto, che avevano segnalato criticità nella viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: strade - strette
