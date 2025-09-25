Strade sotto controllo | Molinella a 100 all’ora E arriva il Telelaser
Una strada dove a volte le auto sfrecciano a più cento all’ora. E non è un modo di dire, dato che le rilevazioni sono state effettuate in più occasioni dal rilevatore della bicicletta di Michele Guaitini, che è anche segretario perugino dei Radicali ma noto in città proprio perché viaggia notte e giorno in sella alla sua bici con pedalata assistita di cui spesso fornisce resoconti sempre interessanti. L’arteria nel mirino è Strada della Molinella, che da Ponte Felcino conduce direttamente in centro (piazza Fortebraccio) passando per Ponte Rio e il Bulagaio. Bene, il Comando della polizia locale del capoluogo ha ricevuto più di un esposto negli ultimi mesi e per questo da qualche giorno sono iniziati i controlli con il Telelaser anche lungo questa strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: strade - sotto
Si va avanti con la rigenerazione. Portici, gallerie e strade sotto i ferri
Autovelox e scout, ecco le strade sotto la lente della polizia municipale fino al 20 luglio
Lavaggio strade, è bagarre. Sotto accusa i nuovi orari: "Cittadini troppo penalizzati"
#Ischia sotto assedio: nubifragio devasta l’isola, strade come fiumi e paura tra i residenti. Evacuato il Marconi. Allagate aule del Liceo Buchner https://www.nuvola.tv/ischia-sotto-assedio-nubifragio-devasta-lisola-strade-come-fiumi-e-paura-tra-i-residenti-evacu - facebook.com Vai su Facebook
Città, strade e stazioni sotto assedio. Com’era? “Non c’è odio, non c’è violenza e non viene da sinistra”, dicevano… Eccoli qua al naturale: teppismo e aggressioni contro le forze dell’ordine. Cittadini bloccati, caos ovunque. - X Vai su X
Strade sotto controllo: Molinella a 100 all’ora. E arriva il Telelaser; Ultraleggero caduto a Molinella, paura nei cieli: ferito il pilota; Perugia, esposti contro la velocità: in campo il telelaser.
Strade sotto controllo: "Molinella a 100 all’ora". E arriva il Telelaser - Dopo alcuni esposti alla polizia locale, sono scattati i controlli lungo la strada: il limite è di 50 km/h, ma spesso si viaggia ben oltre . Si legge su lanazione.it