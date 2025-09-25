Strade sotto controllo | Molinella a 100 all’ora E arriva il Telelaser

Una strada dove a volte le auto sfrecciano a più cento all’ora. E non è un modo di dire, dato che le rilevazioni sono state effettuate in più occasioni dal rilevatore della bicicletta di Michele Guaitini, che è anche segretario perugino dei Radicali ma noto in città proprio perché viaggia notte e giorno in sella alla sua bici con pedalata assistita di cui spesso fornisce resoconti sempre interessanti. L’arteria nel mirino è Strada della Molinella, che da Ponte Felcino conduce direttamente in centro (piazza Fortebraccio) passando per Ponte Rio e il Bulagaio. Bene, il Comando della polizia locale del capoluogo ha ricevuto più di un esposto negli ultimi mesi e per questo da qualche giorno sono iniziati i controlli con il Telelaser anche lungo questa strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

