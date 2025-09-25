Strade come fiumi nel napoletano con il maltempo|FOTO
Il maltempo che negli ultimi due giorni si è abbattuto sulla Campania ha avuto ripercussioni sulla viabilità cittadina anche se non si sono registrati particolari incidente o danni.A Mugnano di Napoli corso Italia si è trasformato in un fiume a causa della copiosa quantità d'acqua caduta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: strade - fiumi
Sottopassi allagati e strade come fiumi: gli interventi dei Vigili del Fuoco
Bomba d’acqua nel Napoletano, a Bacoli strade come fiumi: “Nubifragio tra i più forti degli ultimi anni”
Maltempo a Napoli da Bacoli a Procida, alberi caduti e strade come fiumi: allerta meteo in Campania
Maltempo, strade trasformate in fiumi nell’Agro Aversano: disagi e allagamenti ad Aversa e nei comuni limitrofi - facebook.com Vai su Facebook
Violenta grandinata nel Torinese, le strade diventano fiumi https://lastampa.it/torino/2025/09/24/video/violenta_grandinata_nel_torinese_le_strade_diventano_fiumi-15322482/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Bomba d'acqua su Procida, strade come fiumi - Le strade si stanno trasformando in veri e propri fiumi mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini. Si legge su napolitoday.it
Maltempo, bomba d’acqua nel Napoletano, a Bacoli strade come fiumi: “Nubifragio più forte degli ultimi anni” - Poco più di un'ora di pioggia, dopo il caldo torrido degli scorsi giorni, basta a scatenare il caos. fanpage.it scrive