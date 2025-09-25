Storie imperdibili degli avengers che anche i fan più appassionati hanno trascurato

Il franchise degli Avengers ha attraversato numerosi alti e bassi nel corso degli anni, con alcune storie che sono passate inosservate anche ai fan più appassionati. Questo articolo mette in evidenza dieci narrazioni meno conosciute ma di grande valore, ideali per arricchire la propria conoscenza dell’universo Marvel. Si tratta di racconti che, pur non avendo ricevuto l’attenzione meritata, rappresentano delle vere e proprie gemme nascoste da scoprire. avengers: endless wartime. Autori: Warren Ellis, Mike McKone, Jason Keith, Rain Beredo e Chris Eliopoulos. In questa graphic novel originale completa, un nuovo superarma si collega alle passate avventure di Capitan America e Thor. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Storie imperdibili degli avengers che anche i fan più appassionati hanno trascurato

In questa notizia si parla di: storie - imperdibili

