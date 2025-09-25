Storie di astronomia per grandi e piccoli al Planetario

Venerdì 26 settembre in tre turni (ore 20.00, ore 20.45, ore 21.30) al Planetario di Caserta si terrà l'evento “Fenomeni, forze e strutture dell'universo”. La partecipazione è gratuita.L'evento prevede la narrazione dal vivo in cupola digitale di storie di astronomia da Tolomeo, Galilei e Newton. 🔗 Leggi su Casertanews.it

