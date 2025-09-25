Storia paesaggio ed emozioni | il video che celebra i Campi Flegrei

Alla scoperta dei Campi Flegrei tra storia, paesaggio e tradizione, per un turismo sostenibile e inclusivo. Il giorno 25 settembre alle ore 18, L’Associazione Guide Flegree APS, in collaborazione con APS De Amicitia, presenta il video promozionale “I Campi Flegrei, la storia, il paesaggio “, un progetto che nasce con l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’economia turistica locale, rilanciando l’immagine dei Campi Flegrei come destinazione d’eccellenza. Con il patrocinio morale dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e dei Comuni di Quarto, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Procida e grazie alla disponibilità del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, l’iniziativa mette in evidenza non solo i luoghi simbolo del patrimonio flegreo, ma anche realtà meno conosciute, come Quarto, che da sempre fa parte a pieno titolo della storia e della geografia culturale dei Campi Flegrei, pur essendo spesso esclusa dall’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it