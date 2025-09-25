Storia e futuro di una dimora unica nella laguna padovana

Padovaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La laguna veneta è un intreccio di storie, acque e silenzi. In questo paesaggio fragile e affascinante, fatto di barene che scompaiono e riemergono con le maree e di canali che disegnano geometrie antiche, l’uomo ha imparato a convivere con la natura, trovando rifugio in edifici che ancora oggi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: storia - futuro

Festa dei soci per celebrare storia e futuro

Ecomusei, il futuro della memoria: Cammina la storia… alla scoperta del paese di Fronzola, a Poppi

Jean-Michel Jarre in concerto all’Anfiteatro di Pompei: la musica del futuro incontra la storia millenaria

Storia e futuro di una dimora unica nella laguna padovana - Un progetto di rigenerazione restituisce alla comunità un luogo simbolico, tra natura, cultura e turismo sostenibile ... Si legge su padovaoggi.it

Villa Sola Cabiati, storia di una dimora-museo che ha incantato il poeta Giuseppe Parini (ma anche Taylor Swift) - Fu acquisita dai Duchi Serbelloni nel XVIII secolo e ampliata seguendo lo stile Neoclassico dell'epoca. Secondo vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Futuro Dimora Unica