Storia e futuro di una dimora unica nella laguna padovana
La laguna veneta è un intreccio di storie, acque e silenzi. In questo paesaggio fragile e affascinante, fatto di barene che scompaiono e riemergono con le maree e di canali che disegnano geometrie antiche, l’uomo ha imparato a convivere con la natura, trovando rifugio in edifici che ancora oggi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: storia - futuro
Festa dei soci per celebrare storia e futuro
Ecomusei, il futuro della memoria: Cammina la storia… alla scoperta del paese di Fronzola, a Poppi
Jean-Michel Jarre in concerto all’Anfiteatro di Pompei: la musica del futuro incontra la storia millenaria
"Monlué un racconto tra storia, arte e futuro" Durante la #GreenWeek2025 ho avuto il piacere di partecipare a una bella mattinata su come si sta trasformando questo luogo per creare uno spazio aperto a tutti, con particolare attenzione a persone in difficoltà, g - facebook.com Vai su Facebook
Italbasket, Gallinari in futuro nel 3x3? La storia di Amedeo Della Valle #SkySportBasket #Gallinari - X Vai su X
Storia e futuro di una dimora unica nella laguna padovana - Un progetto di rigenerazione restituisce alla comunità un luogo simbolico, tra natura, cultura e turismo sostenibile ... Si legge su padovaoggi.it
Villa Sola Cabiati, storia di una dimora-museo che ha incantato il poeta Giuseppe Parini (ma anche Taylor Swift) - Fu acquisita dai Duchi Serbelloni nel XVIII secolo e ampliata seguendo lo stile Neoclassico dell'epoca. Secondo vogue.it