La storia della comunità di Staggia Senese dal Settecento a oggi, racchiusa nei documenti d'archivo donati dalla famiglia Bernabei alla locale Misericordia. La consegna è avvenuta in un incontro pubblico che ha visto anche l'intervento di Guido Mauro Sammicheli in qualità di autore del prezioso volume 'Staggia Senese la sua storia, le sue storie'. Un gesto rilevante ad opera dei discendenti di Remigio Bernabei, vissuto tra il 1804 e il 1870, sacerdote al vertice della locale Confraternita, una delle più antiche istituzioni di volontariato in Italia: la fondazione risale al 1563. Proprio per impulso di Don Remigio, la Misericordia di Staggia conobbe una trasformazione in chiave moderna.

© Lanazione.it - Storia di Staggia Senese . Dono alla Misericordia della famiglia Bernabei