Storia di Staggia Senese Dono alla Misericordia della famiglia Bernabei
La storia della comunità di Staggia Senese dal Settecento a oggi, racchiusa nei documenti d’archivio donati dalla famiglia Bernabei alla locale Misericordia. La consegna è avvenuta in un incontro pubblico che ha visto anche l’intervento di Guido Mauro Sammicheli in qualità di autore del prezioso volume ‘Staggia Senese la sua storia, le sue storie’. Un gesto rilevante ad opera dei discendenti di Remigio Bernabei, vissuto tra il 1804 e il 1870, sacerdote al vertice della locale Confraternita, una delle più antiche istituzioni di volontariato in Italia: la fondazione risale al 1563. Proprio per impulso di Don Remigio, la Misericordia di Staggia conobbe una trasformazione in chiave moderna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: storia - staggia
Poggibonsi piange la scomparsa di Susanna Fornai, avvocato e prima donna a ricoprire l'incarico di presidente del Rione Cimamori. Un profilo che ha segnato la storia del Pigio #poggibonsi #lutto #pigio #cimamori #fornai - facebook.com Vai su Facebook
Storia di Staggia Senese . Dono alla Misericordia della famiglia Bernabei.
Storia di Staggia Senese . Dono alla Misericordia della famiglia Bernabei - La consegna del prezioso materiale è avvenuta in un incontro pubblico che ha registrato anche l’intervento di Guido Mauro Sammicheli. Da msn.com
La storia di Staggia Senese nell’opera di Guido Mauro Sammicheli - Notizie, aneddoti, leggende e perfino una serie di "chiacchiere paesane" nell’opera di Guido ... Scrive lanazione.it