Stop alla caccia in 23 valichi montani Lo scorso maggio erano 475

I nuovi valichi in cui la caccia sarà vietata in Lombardia diventano 23, numero drasticamente ridotto dai 475 dello scorso anno. E i gruppi di minoranza, in aperta protesta, abbandonando l'Aula.Il Consiglio regionale della Lombardia ha dato il via libera a maggioranza (con voto a scrutinio.

Il Pirellone dà il via libera alla caccia nei valichi montani - Il provvedimento ribalta la sentenza del Tar che aveva vietato la caccia in 475 valichi.

Caccia nei valichi montani, le opposizioni occupano il Consiglio regionale per fermare il via libera - L'assemblea avrebbe dovuto approvare il provvedimento che, aggirando la sentenza del Tar, permette di nuovo di cacciare in tutti i valichi della Lombardia

