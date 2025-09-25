Stop al GNL di Mosca entro il 2027 | l’UE accelera cosa cambia davvero per l’Europa e per l’Italia

Sbircialanotizia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In sintesi, Bruxelles ha messo sul tavolo due mosse coordinate: Le novità, in breve Perché ora (e perché all’ONU) La mossa arriva nel pieno della settimana dell’Assemblea generale ONU: Bruxelles ha legato il messaggio politico sul palco di New York a un giro di vite concreto sulle entrate energetiche russe. L’ONU, però, non può imporre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

stop al gnl di mosca entro il 2027 l8217ue accelera cosa cambia davvero per l8217europa e per l8217italia

© Sbircialanotizia.it - Stop al GNL di Mosca entro il 2027: l’UE accelera, cosa cambia (davvero) per l’Europa e per l’Italia

In questa notizia si parla di: stop - mosca

L’America spiazza l’Ucraina. Stop a missili e Patriot. Mosca esulta: pace vicina

Stop Usa alle armi per Kiev, la disperazione degli ucraini: «Tutto questo è disumano» | Mosca soddisfatta: così finisce il conflitto

Ucraina, Trump "sfida" Putin: "Stop al conflitto, gli darò una scadenza di 10-12 giorni" | Erdogan: "Accelerare i tempi del vertice Mosca-Kiev"

stop gnl mosca entroUe: Kallas, proposto stop totale import gnl da Mosca entro gennaio 2027 - Anticipo di un anno rispetto a indicazione originaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com

stop gnl mosca entroGNL Russo, l’UE accelera sullo stop: sul tavolo il divieto anticipato al 2026 dopo le pressioni di Trump - La proposta è destinata a incontrare una forte opposizione da parte di Ungheria e Slovacchia, due paesi ancora fortemente gas ... Da energiaoltre.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Gnl Mosca Entro