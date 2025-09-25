Stop al concorso Oss la denuncia di Nursind | Inaccettabile

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stop all'ultimo minuto del concorso per Operatori socio sanitari in Campania scatena la protesta del Nursind di Salerno che parla di migliaia di famiglie penalizzate. “Se davvero si aveva il sospetto che qualcuno stesse cercando di vendere i posti, allora bisognava intervenire, ma non fermando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stop - concorso

Concorso scuola, UE smentisce i “vincoli” allo scorrimento delle graduatorie: unica condizione il divieto di abuso dei contratti a termine. Idonei PNRR chiedono assunzioni subito e stop a nuove procedure

Stop al concorso da 1274 assunzioni Oss della Regione Campania, rinviato anche a Napoli: la rabbia dei 25mila candidati

stop concorso oss denunciaConcorso Oss bloccato in Campania, De Luca denuncia: “Si stavano vendendo i posti” - Il governatore Vincenzo De Luca ha spiegato i motivi dello stop al concorso per 1274 Oss: sospetti di compravendita di posti e rischio clientelismo. Scrive msn.com

stop concorso oss denunciaConcorso Oss sospeso, De Luca: “Si stavano vendendo i posti” - Sanitari (OSS) in Campania, con oltre 25mila candidati attesi. Scrive ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Concorso Oss Denuncia