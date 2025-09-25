Stipendi docenti Valditara | Dobbiamo aumentare le risorse a disposizione Con welfare e assicurazione sanitaria in arrivo anche Piano Casa

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato a Radio24 il percorso degli stipendi dei docenti italiani, evidenziando come per un decennio intero le retribuzioni del personale scolastico siano rimaste ferme. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’80% dei docenti è donna: spesso è precaria, con stipendi ridotti, senza carriera e deve rinunciare alla famiglia. Il sottosegretario Frassinetti: servono più flessibilità, uso intelligente dell’IA e un nuovo reclutamento

Gli stipendi dei docenti sono gli ultimi nella PA: lo confermano i numeri dell’Aran

Pacifico (Anief) scuote la scuola: “Basta precariato, burnout e stipendi bassi. Ora servono contratti veri, buoni pasto e dignità per docenti e ATA” [VIDEO INTERVISTA]

Stipendi docenti, come si fa a pagarli così poco? Valditara: “Condivido. Bloccati per 10 anni, ora ci sono incrementi” - Oggi, 15 settembre, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato presente alla trasmissione Coffee Break, su La7. Da tecnicadellascuola.it

Stipendi docenti, Schlein: “Pagarli di più con 500 milioni” Valditara: “Demagogia, risorse scuola aumentate di 4,6 miliardi” - Si è svolto oggi, mercoledì 10 settembre, alle 15, il question time alla Camera dei Deputati. Riporta tecnicadellascuola.it