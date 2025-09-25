Stephen King il suo racconto Rat otterrà un adattamento cinematografico

È in arrivo un nuovo adattamento di Stephen King, questa volta basato sul racconto breve Rat, tratto dalla raccolta Se scorre il sangue del 2020. Nel XXI secolo, gli adattamenti di Stephen King continuano ad avere un ruolo di primo piano nell’industria dell’intrattenimento, sulla scia del recente successo di The Long Walk. Rat segue lo scrittore Drew Larson, afflitto dalla sfortuna, che si rifugia in una baita nel Maine dove, “ in preda alla febbre e alla follia, appare uno sconosciuto, un visitatore inquietante che promette salvezza e successo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

