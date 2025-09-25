Stellantis protagonista al Salone Auto Torino 2025

TORINO (ITALPRESS) – A Torino, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, nel centro storico e con il suo fulcro in Piazza Castello, si svolgerà il Salone Auto Torino. Sarà presente Stellantis con tutti i suoi marchi (Abarth, Alfa Romeo, Citroèn, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot ) e le stazioni di ricarica di Free2move Charge, che il pubblico potrà ammirare proprio nel cuore di piazza Castello. “ La partecipazione di Stellantis al Salone Auto Torino 2025 rappresenta un’occasione di grande valore per condividere con il pubblico e gli addetti ai lavori le novità dei nostri marchi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

