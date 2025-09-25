Stella nel cielo di Volterra quando Cardinale girò il film in città nel 1964

Volterra, 25 settembre 2025 –  Volterra ricorda con grande emozione Claudia Cardinale, attrice scomparsa ieri all’età di 87 anni e protagonista indimenticabile di uno dei più grandi capolavori di Luchino Visconti, ’Vaghe stelle dell’Orsa’, girato in città. Fu proprio qui, tra le pietre antiche e i panorami struggenti della città etrusca, che l’iconica attrice regalò al pubblico una delle sue interpretazioni più intense e sofisticate, contribuendo a scolpire Volterra nell’immaginario cinematografico internazionale. Girato tra il 26 agosto e il 18 ottobre 1964, il film di Visconti fece risplendere luoghi simbolo della città come Palazzo Viti, il museo etrusco, Palazzo Inghirami e la cisterna romana, inserendo Volterra tra le città che il cinema ha consacrato alla memoria collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

