Stella nel cielo di Volterra quando Cardinale girò il film in città nel 1964
Volterra, 25 settembre 2025 – Volterra ricorda con grande emozione Claudia Cardinale, attrice scomparsa ieri all’età di 87 anni e protagonista indimenticabile di uno dei più grandi capolavori di Luchino Visconti, ’Vaghe stelle dell’Orsa’, girato in città. Fu proprio qui, tra le pietre antiche e i panorami struggenti della città etrusca, che l’iconica attrice regalò al pubblico una delle sue interpretazioni più intense e sofisticate, contribuendo a scolpire Volterra nell’immaginario cinematografico internazionale. Girato tra il 26 agosto e il 18 ottobre 1964, il film di Visconti fece risplendere luoghi simbolo della città come Palazzo Viti, il museo etrusco, Palazzo Inghirami e la cisterna romana, inserendo Volterra tra le città che il cinema ha consacrato alla memoria collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: stella - cielo
I caccia americani non hanno disegnato una stella nel cielo per salutare Putin in Alaska
L’addio a Pippo Baudo, tanta folla e pochi vip. “Una stella anche in cielo”
VIDEO-FOTO/ Per Mariantonietta, la piccola stella, il cielo, il mondo
Abbiamo fallito tutti Che questa stella dal cielo eviti che succeda ancora - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Milan, ancora Zhang-Cardinale: seconda stella per due - L’obiettivo del 20° scudetto della storia per Inter e Milan è ben presente nei telescopi di Steven Zhang e Gerry ... Da tuttosport.com