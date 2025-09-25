Stefano De Martino in questura dopo gli ultimi brutti fatti
“De Martino, il momento è nero”. Così titola il settimanale Oggi nel raccontare l’ennesima disavventura che ha colpito il conduttore televisivo. Stefano De Martino, 35 anni, ex ballerino di Amici e oggi volto di punta della prima serata Rai, si mostra sempre con il sorriso e con la sua proverbiale leggerezza, ma dietro quell’immagine positiva si nasconde un periodo tutt’altro che semplice. Le difficoltà si sommano e l’ultimo episodio, avvenuto a Milano, ha messo a dura prova la sua serenità. Il racconto che emerge dalle pagine del settimanale è preciso e corredato da immagini esclusive che mostrano De Martino all’ingresso della questura milanese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: stefano - martino
L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo
Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?
Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino
Stefano De Martino accorcia le distanze: #AffariTuoi sale al 22%, mentre #LaRuotaDellaFortuna scende al 23,5% anche con le continue vincite e i tabelloni più facili. Numeri incredibili, nonostante la macchina del fango contro il game show di Rai1 e il suo con - X Vai su X
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti continua a essere vinta da Canale 5, poi però il pubblico passa su Rai 1 per Zingaretti - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino in questura dopo il furto dell'orologio da 40mila euro: «Visibilmente teso e arrabbiato» - Il conduttore di Affari Tuoi è stato recentemente vittima di una rapina in pieno centro a Milano con il classico ... Lo riporta msn.com
“Ti sparo”: Stefano De Martino in questura, il racconto della rapina - Stefano De Martino rapinato a Milano con il trucco dello specchietto, minacciato dai ladri: "Ti sparo", il racconto. Come scrive donnaglamour.it