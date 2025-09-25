Stefano De Martino in questura | cos’è successo

"De Martino, il momento è nero". Con queste parole il settimanale Oggi ha raccontato la nuova disavventura che ha coinvolto Stefano De Martino, 35 anni, ex ballerino di Amici e oggi volto di punta della prima serata Rai. Sempre sorridente davanti alle telecamere, il conduttore sta attraversando un periodo tutt'altro che semplice, aggravato dall'ennesimo episodio accaduto a Milano. Secondo quanto riportato, De Martino è stato vittima di un'aggressione in pieno centro, un episodio che lo ha costretto a recarsi in questura per sporgere denuncia. Le immagini pubblicate dal settimanale lo mostrano all'ingresso della sede di polizia, visibilmente scosso.

“Ti sparo”: Stefano De Martino in questura, il racconto della rapina - Stefano De Martino rapinato a Milano con il trucco dello specchietto, minacciato dai ladri: "Ti sparo", il racconto. Come scrive donnaglamour.it

Stefano De Martino in questura dopo il furto dell’orologio: “Teso e arrabbiato”/ “Minacciato dai ladri” - Stefano De Martino si è recato in questura dopo il furto dell'orologio del valore di 40mila euro: "Era teso e arrabbiato", la dinamica dell'accaduto ... Riporta ilsussidiario.net