Stazioni Colosseo e Porta Metronia della metro C | è ufficiale la data di apertura

La metro C arriva finalmente nel cuore della città. Succederà a partire dal prossimo 8 dicembre quando apriranno, finalmente, due nuove fermate Porta Metronia e Colosseo. Dopo tante promesse, annunci e passi falsi è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del sindaco di Roma Roberto Gualtieri a.

stazioni colosseo porta metroniaRoma: Colosseo e Porta Metronia, le nuove stazioni-museo in arrivo l’8 dicembre - L'apertura delle nuove stazioni della Metro coincide non solo con la fine dell’anno giubilare ma anche con l’inizio delle festività natalizie ... Si legge su romait.it

stazioni colosseo porta metroniaMetro C, l'8 dicembre aprono le stazioni-museo Colosseo e Porta Metronia - "L'8 dicembre ci sarà l' inaugurazione di queste due bellissime stazioni della metro C: Colosseo e Porta Metronia. Segnala rainews.it

