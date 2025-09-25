Stazioni Colosseo e Porta Metronia della metro C | è ufficiale la data di apertura

La metro C arriva finalmente nel cuore della città. Succederà a partire dal prossimo 8 dicembre quando apriranno, finalmente, due nuove fermate Porta Metronia e Colosseo. Dopo tante promesse, annunci e passi falsi è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del sindaco di Roma Roberto Gualtieri a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: stazioni - colosseo

Metro C, nelle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia si allestiscono i musei

Metro C, aprono le fermate Colosseo e Porta Metronia: la data dell’inaugurazione delle stazioni museo

Metro C, 8 dicembre aprono le stazioni di Colosseo e Porta Metronia. Gualtieri: «Altro tassello di una città che cambia» - X Vai su X

Stazione Colosseo - Fori Imperiali Metro c Roma lavori tratta funzionale T3 San Giovanni - Fori Imperiali/Colosseo la prossima apertura con il collegamento sulla Metro b Roma. - facebook.com Vai su Facebook

Roma: Colosseo e Porta Metronia, le nuove stazioni-museo in arrivo l’8 dicembre - L'apertura delle nuove stazioni della Metro coincide non solo con la fine dell’anno giubilare ma anche con l’inizio delle festività natalizie ... Si legge su romait.it

Metro C, l'8 dicembre aprono le stazioni-museo Colosseo e Porta Metronia - "L'8 dicembre ci sarà l' inaugurazione di queste due bellissime stazioni della metro C: Colosseo e Porta Metronia. Segnala rainews.it