Stato di calamità naturale I sindaci di 8 Comuni pronti alla conta dei danni

Richiesta di stato di calamità naturale per i comuni colpiti dalla violenta alluvione di lunedì, mentre prosegue la catena di solidarietà per portare aiuti alle famiglie e alle imprese più colpite. Giornata di lavoro anche sotto la pioggia del primo pomeriggio, con un occhio al cielo temendo il peggio nelle zone più colpite dal nubifragio d'inizio settimana con conseguente esondazione del fiume Seveso e del suo affluente Tarò. Mentre i volontari di Protezione civile di tutta la Brianza stanno affiancando i residenti nelle operazioni di svuotamento dei locali ancora pieni d'acqua, negli uffici comunali i sindaci hanno messo a punto un documento condiviso per avviare la richiesta ufficiale di aiuti allo Stato.

