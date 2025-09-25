state of play di settembre 2025 tutti gli annunci i giochi ed i trailer

Lo State of Play di settembre 2025 ha offerto una panoramica piuttosto piena di novità per i giocatori PlayStation e PC. In poco più di mezz’ora, Sony ha mostrato trailer, nuove IP e aggiornamenti per titoli molto attesi, cercando di delineare i prossimi mesi dell’ecosistema gaming PlayStation. Scopriamo quindi in questo articolo tutti i trailer, i giochi e gli annunci dell’evento del 24 Settembre 2025. L’apertura è stata affidata a Saros, il nuovo progetto di Housemarque: ambientato sul pianeta Carcosa, mescola azione in terza persona, meccaniche roguelike e abilità uniche come la resurrezione “Second Chance”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

