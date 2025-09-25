Start Romagna parla Corsini | A breve 60 nuovi autisti Vi spiego le ragioni delle corse saltate
Start Romagna spiega la situazione che sta attraversa e sottolinea come a breve ci sarà un rinforzo degli organici per quanto riguarda gli autisti. A fare il punto della situazione, dopo la presa di posizione sul fronte sindacale, è il neo presidente della società del trasporto pubblico Andrea. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Bilancio in positivo per Start Romagna, il nuovo presidente è l’ex assessore regionale Andrea Corsini
Start Romagna, Corsini nuovo presidente. Imperato (FdI): "Nomina politica, si sono perse 50 corse al giorno"
Società e nuove nomine, Zattini (Ascom): "Da Romagna Acque a Start, tutti incarichi a politici non forlivesi del Pd"
Start Romagna, a Rimini pochi autisti. La risposta di Corsini: “60 assunzioni nel 2025” - A Rimini il traposto pubblico locale sembra sempre più nel caos, con corse cancellate e pochi autisti alla guida dei mezzi. Segnala chiamamicitta.it
I bus e la carenza di autisti. Start: "Nuove assunzioni entro la fine dell’anno" - Il presidente Corsini replica alle accuse dei sindacati: "I turni non sono massacranti. msn.com scrive