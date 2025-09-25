L’episodio si è verificato durante una riunione online della Circoscrizione, alla presenza di altri membri del consiglio e del pubblico collegato in streaming. Il microfono dell’esponente del PD era rimasto inavvertitamente aperto e la frase sessista da lui pronunciata è stata ascoltata chiaramente da più partecipanti. Le conseguenza non sono tardate ad arrivare. Leggi anche: Claudia Cardinale, il patrimonio da capogiro: a chi andrà l’eredità Torino, consigliere del PD espulso per la frase sessista pronunciata durante una riunione. Secondo quanto riportato, Pera ha detto: «Starà facendo un pomp *», riferendosi alla collega di partito Noemi Petracin, che in quel momento non aveva ancora risposto all’appello. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Starà facendo un…”. Shock nel PD, la frase gravissima scatena il caos: “Espulso”