La saga di Star Wars continua a evolversi, rinnovando e rafforzando alcuni dei suoi insegnamenti fondamentali. Recentemente, la serie LEGO Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past ha riacceso l’attenzione su uno dei messaggi più importanti trasmessi dal personaggio di Luke Skywalker: il potere dell’ amore come forza positiva. Questo approccio si inserisce in un contesto narrativo che, dopo oltre un decennio dalla acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, sembra aver ritrovato una propria identità, riscoprendo valori universali e duraturi. il ritorno del messaggio di luke skywalker sulla forza dell’amore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Star wars rivive la lezione più grande di luke skywalker nel LEGO special