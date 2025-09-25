Stanze vuote e sconti pure vicino San Pietro | il Giubileo è già finito Niente boom

Camere in affitto libere e prezzi stracciati dell'ultima ora. Dove sono finiti i tanto attesi pellegrini per il Giubileo 2025? La domanda non viene tanto dagli operatori turistici più navigati, ma da quelli che hanno investito poco tempo fa magari in un appartamento o hanno destinato addirittura il loro, sperando di guadagnare in un anno quello che in condizioni normali si guadagnerebbe in cinque. E invece, stando almeno al numero decisamente alto di stanze vuote, anche in quartieri considerati "strategici" come Prati, o Aurelio, vicino Gregorio VII, sembrerebbe che il Giubileo sia già finito e i pellegrini tornati a casa o mai venuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

