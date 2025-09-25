Stanze vuote e sconti pure vicino San Pietro | il Giubileo è già finito Niente boom
Camere in affitto libere e prezzi stracciati dell'ultima ora. Dove sono finiti i tanto attesi pellegrini per il Giubileo 2025? La domanda non viene tanto dagli operatori turistici più navigati, ma da quelli che hanno investito poco tempo fa magari in un appartamento o hanno destinato addirittura il loro, sperando di guadagnare in un anno quello che in condizioni normali si guadagnerebbe in cinque. E invece, stando almeno al numero decisamente alto di stanze vuote, anche in quartieri considerati "strategici" come Prati, o Aurelio, vicino Gregorio VII, sembrerebbe che il Giubileo sia già finito e i pellegrini tornati a casa o mai venuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: stanze - vuote
Caro turismo, estate nera per Firenze. Assohotel: “Il 50% delle stanze d’albergo vuote”
Dati turismo, l’imprenditore: “Ma a Ferragosto molte stanze sono rimaste vuote”
Joseph Splendido. . OSPEDALE “TATARELLA” DI CERIGNOLA: UN OSPEDALE FERITO Sono stato all’ospedale di Cerignola “G. Tatarella”, una struttura al servizio di una grande città, che però molti definiscono un ospedale fantasma. Stanze vuote e carenz - facebook.com Vai su Facebook
Roma, stanze vuote e sconti pure vicino San Pietro: il Giubileo è già finito. Niente boom - Dove sono finiti i tanto attesi pellegrini per il Giubileo 2025? Da iltempo.it