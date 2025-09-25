' Stanza tutta per sé' uno spazio per accogliere le donne vittime di violenza
Un luogo sicuro, riservato e accogliente, con la finalità di restituire dignità e ascolto alle donne vittime di violenza. E' stata inaugurata nella mattina di giovedì 25 settembre, all'interno della caserma dei carabinieri 'Scantamburlo', la nuova 'Stanza tutta per sé', realizzata dal Soroptimist. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: stanza - tutta
Bimba di 6 anni segregata nella sua stanza per tutta la vita: salvata dalla polizia, arrestati i genitori
"Una stanza tutta per noi": è il titolo di questa rassegna dedicata all'universo femminile. Un percorso letterario che celebra la voce e il talento di scrittrici donne. Attraverso incontri, presentazioni e dibattiti, la rassegna intende mettere in luce le esperienze, le - facebook.com Vai su Facebook
"Una stanza tutta per sé", uno spazio dedicato all'ascolto protetto delle donne vittime di violenza in commissariato - Si è svolta mercoledì 16 ottobre, nella sede del III distretto di pubblica sicurezza Fidene Serpentara, l’inaugurazione della ... Riporta romatoday.it