Stanno tentando di rovesciare il mondo Chi? I soliti noti

È legittimo chiedersi quanto potrà durare ancora l'attuale fase acuta dei diversi incagli che stanno tenendo legato sempre più stretto il mondo al palo. Altrettanto opportuno è ipotizzare quali potranno essere realmente gli sbocchi di ognuna delle situazioni che hanno messo a terra l'umanità. Per ora fanno voti affinché resti in quello stato. È probabile che molti ricordino quanto ottimismo a riguardo di una rapida soluzione, almeno di quella ucraina, era venuto fuori nella seconda metà di agosto. Invece agli inizi di questo mese, il vento era sostanzialmente cambiato. l'idea che si ricavava dalle notizie provenienti da quei fronti di guerra era decisamente diverso.