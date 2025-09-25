Standing ovation e lunghi minuti di applausi davanti alla porta vuota | il tributo di pubblico e modelle a re Giorgio alla sfilata di Empio Armani

C'è un'atmosfera ovattata, una sensazione strana, quasi irreale. È la prima sfilata in casa Armani senza Giorgio Armani. Nel suo Teatro di via Bergognone, lo stesso che solo un paio di settimane fa ha ospitato la sua camera ardente, si percepisce un'assenza che è, paradossalmente, una presenza palpabile. Ogni linea, ogni tessuto, ogni colore della collezione Emporio Armani PrimaveraEstate 2026 che sfila in passerella parla di lui, del suo perfezionismo, della sua passione instancabile del suo amore per i viaggi e per la luce del Mediterraneo, come suggerisce lo scenario, che ricrea i contorni delle case bianche di calce del sud.

