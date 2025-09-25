Standing ovation all’Emporio Armani | la prima sfilata senza Giorgio le modelle applaudono tra le lacrime
Applausi che sembrano non voler finire più, occhi lucidi rivolti alla porta da cui Giorgio Armani usciva a salutare il pubblico a fine show e da cui oggi, con enorme rispetto, non si è affacciato nessuno. Come raccontano le immagini video di Sofia Catalano, si è concluso così lo show di Emporio Armani, il primo senza Giorgio Armani dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 4 settembre. A fine sfilata,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
