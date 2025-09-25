Stalking e violenze a sfondo razziale | due misure cautelari eseguite dal Commissariato di San Giovanni Barra
Gli indagati, un maggiorenne e un minorenne, avrebbero perseguitato una giovane donna extracomunitaria con insulti razzisti e atti persecutori documentati da video e testimonianze.. In data 19.09.2025 il personale del Commissariato di P.S. “San Giovanni Barra” ha dato esecuzione a n. 2 ordinanze di misura cautelare, una nei confronti di un maggiorenne e l’altra nei confronti di un minorenne su delega delle competenti Procure, frequentati, con dispositivo elettronico, per il maggiorenne e nella misura della permanenza in comunità, per il minorenne, stalking, ed altro, in concorso tra loro, e con altri soggetti in corso di identificazione, commesso nei confronti di una giovane donna extracomunitaria, con l’aggravante di aver commesso i fatti per finalità discriminatorie e di odio razziale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
