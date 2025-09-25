Stadio San Siro Sala | Fatto tutto quello che potevo
In Consiglio comunale oggi approda la delibera sulla vendita di San Siro, lo storico stadio di Inter e Milan inaugurato nel 1926. “Animi sereni in Consiglio? Difficile che lo possano essere su una questione che io capisco possa essere divisiva. A questo punto libertà di pensiero e opinione per i consiglieri che devono fare la loro parte”, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della inaugurazione della nuova sede Zurich nel capoluogo lombardo. “Io ritengo di aver negoziato al meglio con le squadre: di negoziazioni nella mia vita professionale ne ho fatte tante e di certo non ho disimparato in questo momento, ho fatto tutto quello che potevo fare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: stadio - siro
San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising
Martedì sera allo Stadio San Siro ? Ieri siamo stati allo stadio per la partita Milan - Lecce grazie ai biglietti donati dal Comune di Milano Le occasioni mondane di socialità sono importantissime! Per questo cerchiamo di creare sempre momenti di svago sia - facebook.com Vai su Facebook
San Siro: progetto del nuovo stadio affidato a Norman Foster - X Vai su X
Sala su San Siro: "Ho negoziato al meglio con le squadre, ho fatto tutto quello che potevo fare" - Oggi a Milano ci sarà il Consiglio Comunale per la delibera per la vendita dello stadio di San Siro. Segnala msn.com
San Siro, Sala sapeva degli abusi edilizi dentro e fuori lo stadio - In un avviso di marzo 2025, il Comune dice di non rispondere «della regolarità urbanistica» dello stadio. Secondo panorama.it