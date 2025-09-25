Stadio San Siro Sala | Fatto tutto quello che potevo

In Consiglio comunale oggi approda la delibera sulla vendita di San Siro, lo storico stadio di Inter e Milan inaugurato nel 1926. “Animi sereni in Consiglio? Difficile che lo possano essere su una questione che io capisco possa essere divisiva. A questo punto libertà di pensiero e opinione per i consiglieri che devono fare la loro parte”, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della inaugurazione della nuova sede Zurich nel capoluogo lombardo. “Io ritengo di aver negoziato al meglio con le squadre: di negoziazioni nella mia vita professionale ne ho fatte tante e di certo non ho disimparato in questo momento, ho fatto tutto quello che potevo fare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

