Stadio Maradona dialogo riaperto | passi avanti De Laurentiis-Manfredi
Non solo calcio giocato: a tenere banco in casa Napoli, ritorna ancora una volta, l’annosa questione stadio. In tal senso, sembrerebbero esserci novità importanti. Nessuno intende lasciarsi sfuggire le opportunità che Euro 2032 porterà con sé, ma la deadline fissata dalla UEFA si avvicina e, di conseguenza, è tempo di prendere delle decisioni. Lo stallo non potrà durare per sempre, ne va della reputazione della città, dell’amministrazione e anche della società sportiva. Tuttavia, proprio in queste ore, potrebbe essersi riaperto uno spiraglio. Questione stadio, incontro De Laurentiis-Manfredi: i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
De Laurentiis-Manfredi, dialogo riaperto. Chiesti dei locali all'interno del Maradona - Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, sono ripartiti i dialoghi tra il presidente Aurelio De Laurentiis ed il sindaco Gae
De Laurentiis-Manfredi, riaperto il dialogo sul Maradona e nuovo stadio! C'è già una novità - Gli Europei 2032 si avvicinano, entro luglio 2026 l'UEFA pretenderà di verificare le diverse proposte ed entro ottobre 2026 saran