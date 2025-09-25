Stadio Maradona dialogo riaperto | passi avanti De Laurentiis-Manfredi

Non solo calcio giocato: a tenere banco in casa Napoli, ritorna ancora una volta, l’annosa questione stadio. In tal senso, sembrerebbero esserci novità importanti. Nessuno intende lasciarsi sfuggire le opportunità che Euro 2032 porterà con sé, ma la deadline fissata dalla UEFA si avvicina e, di conseguenza, è tempo di prendere delle decisioni. Lo stallo non potrà durare per sempre, ne va della reputazione della città, dell’amministrazione e anche della società sportiva. Tuttavia, proprio in queste ore, potrebbe essersi riaperto uno spiraglio. Questione stadio, incontro De Laurentiis-Manfredi: i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

