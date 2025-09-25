St Pauli-Leverkusen sabato 27 settembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Fermato nel recupero dal Borussia Monchengladbach nell’ultimo turno, il Leverkusen di Hjulmand va a far visita al St. Pauli di Blessin. I kiezkicker vengono dalla prima sconfitta stagionale sul campo dello Stoccarda, con gli svevi che hanno imposto la legge del più forte ritrovando gioco e punti. Rimane comunque la solita prestazione di orgoglio di una squadra che sta sorprendendo in questo inizio di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
HAUKE WAHL RINNOVA! Il leader difensivo del FC St. Pauli prolunga il contratto e resta al Millerntor! Con 77 presenze in due stagioni e solo due partite saltate, Wahl si conferma pilastro della retroguardia. Leggi l’articolo completo: https://www.tutt - facebook.com Vai su Facebook
