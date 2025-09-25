Sri Lanka cade funivia | morti 7 monaci
8.45 Sette monaci buddisti sono morti in un incidente in funivia avvenuto nella notte in Sri Lanka. Le vittime erano dirette al monastero di Na Uyana. Dalle indagini,la fune dell'impianto si è rotta,causando la caduta della cabina "C'erano 13 monaci nella cabina. Due sono riusciti a fuggire con ferite lievi, ma altri quattro sono in condizioni critiche e sette sono morti", ha detto la polizia. Tra i morti ci sono monaci provenienti da India, Russia e Romania. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
