Squalifica immediata Grande Fratello subito fuori in 2 | Simona Ventura nei gua

Manca ormai pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello, che scatterà lunedì 29 settembre su Canale 5 con al timone Simona Ventura. Eppure, a pochi giorni dal debutto, un clamoroso retroscena rischia di scuotere il reality più longevo della televisione italiana. L'esperto di gossip Amedeo Venza, molto seguito sui social, ha lanciato un'indiscrezione che ha fatto discutere i fan: due concorrenti sarebbero già a rischio squalifica, ancora prima di varcare la celebre porta rossa. >> "Fate schifo". Antonella Elia sente quelle cose nello studio di Caterina Balivo e non resiste: gelo in diretta Secondo quanto riportato da Venza attraverso una storia su Instagram, i due ragazzi — la cui identità resta ancora avvolta nel mistero — si sarebbero incontrati a Roma per concordare alcune dinamiche da mettere in atto una volta dentro la casa.