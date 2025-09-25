Spunta una nave spia Usa nei Caraibi | qual è la missione della Ocean Trader

La Ocean Trader, una nave spia degli Stati Uniti basata sullo scafo di un cargo roll-onroll-off, è stata avvista ieri nel Mar dei Caraibi meridionali, al largo delle Isole Vergini. La nave intelligence, comparsa a circa 400 miglia dal Venezuela, potrebbe diventare parta della " mobilitazione progressiva " direttamente legata alle attività di contrasto dei narcos che hanno portato gli Washington a stabilire un dispositivo militare nella regione; ma anche uno “ strumento di pressione ” sul Venezuela del presidente chavista Nicolas Maduro, che ha usato toni duri con l'omologo americano Donal Trump, preoccupato per l’ingerenza degli Stati Uniti, e fortemente contrario alle operazioni offensive che sono state condotte dalla Us Navy nell’area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spunta una nave spia Usa nei Caraibi: qual è la missione della Ocean Trader

In questa notizia si parla di: spunta - nave

