spunta la maglia dedicata alle br nel circolo dei giovani democratici

Ilgiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il circolo dei Giovani Democratici del Vastese, costola young del Partito Democratico, ha eletto come segretario Mario Enrico Testa. Sembrava una serata come tante ce ne sono e ce ne sono state nei circoli giovanili politici di ogni colore. Si è discusso dei temi principali dell'attualità politica, di come il proprio partito possa migliorare e fare sempre meglio e tutto ciò che per un giovane è ideale nella politica. Se non che, tra i presenti, qualcuno ha ben pensato di strafare e forse nessuno di quelli che erano presenti in sala compresi i politici "adulti" hanno fatto caso alla t-shirt indossata da una delle nuove leve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

