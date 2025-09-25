spunta la maglia dedicata alle br nel circolo dei giovani democratici

Il circolo dei Giovani Democratici del Vastese, costola young del Partito Democratico, ha eletto come segretario Mario Enrico Testa. Sembrava una serata come tante ce ne sono e ce ne sono state nei circoli giovanili politici di ogni colore. Si è discusso dei temi principali dell'attualità politica, di come il proprio partito possa migliorare e fare sempre meglio e tutto ciò che per un giovane è ideale nella politica. Se non che, tra i presenti, qualcuno ha ben pensato di strafare e forse nessuno di quelli che erano presenti in sala compresi i politici "adulti" hanno fatto caso alla t-shirt indossata da una delle nuove leve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

