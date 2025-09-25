Spreco alimentare Una sfida alla società consumistica
Oggi è la giornata per sensibilizzare contro lo spreco alimentare. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: spreco - alimentare
38.000 tonnellate di cibo nella spazzatura: guerra allo spreco alimentare!
Spreco alimentare: uno scandalo da 1.000 miliardi di dollari
Il libro di Avagliano: «Lotta allo spreco alimentare, impegno che riguarda tutti»
Giù lo spreco di cibo dal 2015, gettati 100 g in meno a settimana - Secondo il nuovo Rapporto dell’Osservatorio Waste Watcher International, dal 2015 ad oggi lo spreco alimentare domestico pro capite settimanale è passato da 650g a 555,8g ... Scrive msn.com
Spreco alimentare, un italiano su due sceglie i surgelati per ridurre il food waste: la campagna di Findus - Nonostante l’attenzione crescente ai temi della sostenibilità, lo spreco alimentare domestico continua ad aumentare: in Italia gettiamo in media 667,4 grammi di cibo a settimana ... Riporta ilmessaggero.it