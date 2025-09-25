Spotify | pugno duro contro spam musicale e frodi basate sull’intelligenza artificiale
Rimossi più di 75 milioni di brani dalla piattaforma di streaming. A breve arriveranno un filtro per ridurre la presenza di musica generata ad hoc per riempire le playlist e un’etichetta per identificare quella creata con l’IA. 🔗 Leggi su Repubblica.it
