Sport in tv oggi torna in campo Sinner | tennis calcio e tanto altro

Sport in tv oggi: ecco qual è il programma di questo giovedì 25 settembre tra tennis, calcio e molto altro. Programma intenso per questo giovedì 25 settembre nel mondo dello sport. A Pechino e Tokyo il tennis entra nel vivo con l’esordio dei campioni. Ma c’è anche tanto calcio e non solo. Di seguito tutto il programma della giornata. Sport in tv: il tennis entra nel vivo tra Tokyo e Pechino! Il programma di giovedì 25 settembre. 04.00 TENNIS – ATP 500 Tokyo, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). 🔗 Leggi su Sportface.it