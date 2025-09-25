Sport in tv oggi giovedì 25 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 25 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, che farà il proprio esordio al torneo ATP 500 di Pechino contro il croato Marin Cilic. Da non perdere gli ultimi due quarti di finale dei Mondiali di volley maschile e la giornata di finale ai Mondiali di canottaggio. Ai Mondiali di ciclismo si disputerà la prova in linea per le under 23 femminili. Incominciano gli Europei di flag football, nuova disciplina olimpica in cui l’Italia spera di essere protagonista. Si assegnano le medaglie ai Mondiali di arrampicata sportiva con una giornata dedicata allo speed, mentre l’Italia scenderà in campo per incrociare la Germania nei quarti di finale degli Europei di baseball. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 25 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - oggi

Sport in tv oggi (giovedì 3 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (giovedì 3 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi, giovedì 3 luglio 2025: Sinner a Wimbledon e l'Italia agli Europei di calcio femminile

Settimana dello Sport alla Volta – 3ª edizione Oggi 23 Settembre 2025, in occasione della “Settimana Europea dello Sport”, il nostro Istituto Comprensivo “Alessandro Volta" di Taranto, nei plessi L. TEMPESTA E VOLTA, ha inaugurato la “Settimana dello Sport - facebook.com Vai su Facebook

Oggi celebriamo la Giornata Internazionale dello Sport Universitario. Lo #sport è crescita, inclusione e spirito di squadra. Con LUMSA Sport United portiamo avanti questi valori ogni giorno, dentro e fuori dal campo. - X Vai su X

Sport in tv oggi giovedì 25 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi giovedì 18 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi giovedì 18 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming.

Sport in tv oggi (mercoledì 24 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, mercoledì 24 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Tokyo e WTA di Pechino, il ... Scrive oasport.it

Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 25 settembre 2025: Coppa Italia e Aston Villa-Bologna in Europa League - Scopri i principali eventi di calcio, ciclismo femminile e tennis in diretta sulle emittenti italiane. Come scrive sport.virgilio.it