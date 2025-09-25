Sport e salute | ecco il progetto Fai sempre goal con la prevenzione

La prevenzione è la migliore alleata della salute maschile, non ci sono dubbi: ecco l’interessante progettoFai sempre goal con la prevenzione “. Con tale spirito sorge l’iniziativa “ Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione ”, che verrà presentata lunedì 29 settembre 2025 alle ore 17:30 presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate (Salerno). Il tutto nella suggestiva e ineguagliabile cornice del Museo del Calcio “Andrea Fortunato”. I DETTAGLI DELL’INIZIATIVA ‘SALUTE MASCHILE: FAI SEMPRE GOAL CON LA PREVENZIONE”. Il progetto, promosso dalla Fondazione Fioravante Polito (del Presidente Davide Polito ) in collaborazione con il Rotary Club Vallo della Lucania Cilento e il Rotary Distretto 2101, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici per la salute maschile. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

