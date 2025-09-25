Sport e salute | ecco il progetto Fai sempre goal con la prevenzione
La prevenzione è la migliore alleata della salute maschile, non ci sono dubbi: ecco l’interessante progetto “ Fai sempre goal con la prevenzione “. Con tale spirito sorge l’iniziativa “ Salute Maschile: fai sempre goal con la prevenzione ”, che verrà presentata lunedì 29 settembre 2025 alle ore 17:30 presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate (Salerno). Il tutto nella suggestiva e ineguagliabile cornice del Museo del Calcio “Andrea Fortunato”. I DETTAGLI DELL’INIZIATIVA ‘SALUTE MASCHILE: FAI SEMPRE GOAL CON LA PREVENZIONE”. Il progetto, promosso dalla Fondazione Fioravante Polito (del Presidente Davide Polito ) in collaborazione con il Rotary Club Vallo della Lucania Cilento e il Rotary Distretto 2101, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici per la salute maschile. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
In questa notizia si parla di: sport - salute
Salute, a Ovindoli la Longevity Run Summer '25, 2 giorni tra check-up, sport e natura
Sport, salute e sostenibilità: R.I.D.A. Ambiente lancia un’occasione di partecipazione concreta
Lo sport corre nel cuore dell’Italia: energia, salute e passione coinvolgono milioni di cittadini
Venerdì 26 settembre alle ore 10, nella sede di ‘Sport e Salute’ a Potenza, sarà presentato ufficialmente il progetto di mobilità ciclabile candidato dal Comune di Potenza con il supporto di FIAB Potenza CiclOstile, e classificatosi tredicesimo in graduatoria nazi - facebook.com Vai su Facebook
Sport, salute e pioggia di soldi: già spesi 4,5 milioni in consulenze - X Vai su X
Bancomat si allea con Sport e Salute nel progetto «Illumina» fino al 2027 - È stata presentata ieri, al Circolo del Tennis del Foro Italico, la partnership che ha come obiettivo quello di promuovere un ... ilmessaggero.it scrive
Progetto Illumina, nuovi spazi anche con finanziamenti privati: via alla partnership Sport e Salute-Bancomat - Presentata a Roma la collaborazione che permetterà di realizzare in tempi rapidissimi impianti funzionali in tanti comuni italiani. Secondo gazzetta.it