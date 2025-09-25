Sport e parole la lezione di Spalletti L’ex ct oggi ospite al teatro Pietro Aretino

di Gaia Papi Il sipario del Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo cala oggi con un protagonista d’eccezione: Luciano Spalletti (nella foto). L’ex commissario tecnico della Nazionale, capace di riportare lo scudetto a Napoli dopo trentatré anni, sarà al teatro Pietro Aretino alle 16.30 per presentare con Giancarlo Dotto (modera il capocronista de La Nazione Federico D’Ascoli) l’autobiografia " Il paradiso esiste. ma quanta fatica ", a ingresso gratuito. L’appuntamento segna l’ultimo atto di una rassegna che per tre giorni ha trasformato in un laboratorio sullo sport raccontato, ideata e diretta dal giornalista Donato Alfani nell’ambito del Festival del Calcio Italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport e parole, la lezione di Spalletti. L’ex ct oggi ospite al teatro Pietro Aretino

In questa notizia si parla di: sport - parole

“In Italia nello sport non ci si pongono più limiti, lavoriamo bene a livello mentale”: le parole di Jacobs su Sinner

Fuori Campo. Parole di sport

“Lo sport deve unire”, l’ambasciata russa contro Abodi per le sue parole su Israele: “Due pesi e due misure”

Le parole di Ettore Gliozzi nell’intervista alla “Gazzetta dello Sport” https://www.parlandodisport.it/2025/09/24/modena-fc-fabio-gerli-vogliamo-essere-protagonisti-posso-dare-ancora-tanto-ai-colori-gialloblu/ - facebook.com Vai su Facebook

Le prime parole di Zhegrova e Openda con la maglia bianconera #Zhegrova #Openda #Juventus #CorrieredelloSport - X Vai su X

Sport e parole, la lezione di Spalletti. L’ex ct oggi ospite al teatro Pietro Aretino; Norvegia-Italia, Spalletti: Siamo stati fragili, dovrò parlare con Gravina; “L’Italia andrà al Mondiale”: le parole di Spalletti dopo l’addio.

Sport e parole, la lezione di Spalletti. L’ex ct oggi ospite al teatro Pietro Aretino - di Gaia Papi Il sipario del Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo cala oggi con un protagonista ... Secondo lanazione.it

Acerbi: "Usato da Spalletti. Inter, finale persa? Basta! Siamo grandi e..." - Il difensore alla presentazione del libro "Io, guerriero" torna a parlare della Champions, del rapporto con gli allenatori e della Nazionale ... Segnala tuttosport.com