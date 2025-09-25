Spoleto corpo smembrato in un sacco | fermato un 32enne ucraino

Un sacco abbandonato in un terreno, accanto a una bicicletta, in zona via Primo Maggio a Spoleto. Al suo interno il corpo smembrato di Sagor Bala, 21 anni, giovane originario del Bangladesh che lavorava nella ristorazione. Per l’omicidio è stato fermato Dmytro Shuryn, 32enne ucraino, ora rinchiuso nel carcere della cittadina. Il provvedimento della Procura contesta all’uomo i reati di omicidio, distruzione e soppressione di cadavere. La decisione di procedere al fermo, spiegano gli inquirenti, è arrivata dopo la raccolta di gravi indizi sul coinvolgimento del trentaduenne nell’uccisione e nel successivo occultamento del corpo. 🔗 Leggi su Open.online