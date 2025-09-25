Spoleto corpo smembrato in un sacco | fermato un 32enne ucraino
Un sacco abbandonato in un terreno, accanto a una bicicletta, in zona via Primo Maggio a Spoleto. Al suo interno il corpo smembrato di Sagor Bala, 21 anni, giovane originario del Bangladesh che lavorava nella ristorazione. Per l’omicidio è stato fermato Dmytro Shuryn, 32enne ucraino, ora rinchiuso nel carcere della cittadina. Il provvedimento della Procura contesta all’uomo i reati di omicidio, distruzione e soppressione di cadavere. La decisione di procedere al fermo, spiegano gli inquirenti, è arrivata dopo la raccolta di gravi indizi sul coinvolgimento del trentaduenne nell’uccisione e nel successivo occultamento del corpo. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: spoleto - corpo
Omicidio a Spoleto, cadavere di Bala Sagor detto Obi trovato in un sacco nero: corpo del 21enne fatto a pezzi
Cadavere a Spoleto, il corpo mutilato. La vittima è il 21enne ‘Obi’ Sagor, scomparso nei giorni scorsi
Orrore a Spoleto: corpo smembrato in un sacco, ipotesi omicidio per un 21enne scomparso
#Spoleto Un 33enne ucraino è stato fermato dai carabinieri per l'uccisione di Bala Sagor, detto Obi. Omicidio, distruzione e soppressione di cadavere i reati contestati. Il corpo mutilato del 21enne bengalese era stato trovato, due giorni fa, all'interno di un sa - X Vai su X
Ore14 Rai2. . A Spoleto è stato trovato il corpo fatto a pezzi e chiuso in un sacco della spazzatura di Obi, 21enne di cui non si avevano più notizie da giovedi scorso. E’ indagato un suo collega ucraino di 33 anni. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook
Cadavere in un sacco a Spoleto, c'è un indagato - Un omicidio, non hanno dubbi gli investigatori che indagano sul corpo smembrato trovato in un sacco abbandonato in un terreno dell'immediata periferia di Spoleto. Riporta ansa.it
Spoleto, corpo smembrato in un sacco: identificata la vittima, un 21enne bengalese - È stata identificata la vittima del macabro ritrovamento di lunedì sera nell’area verde tra un giardino pubblico e la linea ferroviaria, in località Casette ... Come scrive pupia.tv