Spoleto cadavere trovato in un sacco | fermato 32enne ucraino era un suo ex collega
Arrestato un 32enne a Spoleto, con l’accusa di aver ucciso Bala Sagor e di aver distrutto e occultato il cadavere. La vittima, 21enne, originario del Bangladesh, era stato ritrovato lunedì 22 settembre all’interno di un sacco nero vicino ad un giardino pubblico della città. La Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto il fermo dell’indagato Shuryn Dmytro. La decisione è stata assunta dopo avere raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell’indagato nell’omicidio e nel successivo smembramento del cadavere. Le indagini hanno fatto emergere informazioni decisive, soprattutto sono state le testimonianze fornite dai conoscenti della vittima e dai vicini dell’indagato a risultare fondamentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: spoleto - cadavere
Spoleto, trovato un cadavere fatto a pezzi
Spoleto, orrore vicino alla ferrovia: cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco
Cadavere trovato in un sacco a Spoleto
#Spoleto Un 33enne ucraino è stato fermato dai carabinieri per l'uccisione di Bala Sagor, detto Obi. Omicidio, distruzione e soppressione di cadavere i reati contestati. Il corpo mutilato del 21enne bengalese era stato trovato, due giorni fa, all'interno di un sa - X Vai su X
*LE NOTIZIE DI OGGI* *Spoleto, cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco* > mdst.it/47RRo8g *Disastro sfiorato a Nizza: aerei si evitano per 3 metri* > mdst.it/46lkH1O *Ilaria Salis, commissione Ue respinge revoca immunità* > mdst.it/4nJGk1y * - facebook.com Vai su Facebook
Spoleto, cadavere trovato in un sacco: fermato 32enne ucraino, era un suo ex collega - Nella notte italiana, l'intervento al Palazzo di vetro della premier: "La Russia ha calpestato il trattato delle Nazioni Unite. Scrive ilfattoquotidiano.it
Spoleto, trovato un cadavere sezionato all’interno di un sacco: indagini in corso - Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato lunedì sera all’interno di un sacco vicino alla ferrovia a Spoleto (Perugia), nel quartiere Casette. Secondo ilfattoquotidiano.it