Spoleto cadavere trovato in un sacco | fermato 32enne ucraino era un suo ex collega

Ilfattoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato un 32enne a Spoleto, con l’accusa di aver ucciso Bala Sagor e di aver distrutto e occultato il cadavere. La vittima, 21enne, originario del Bangladesh, era stato ritrovato lunedì 22 settembre all’interno di un sacco nero vicino ad un giardino pubblico della città. La Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto il fermo dell’indagato Shuryn Dmytro. La decisione è stata assunta dopo avere raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell’indagato nell’omicidio e nel successivo smembramento del cadavere. Le indagini hanno fatto emergere informazioni decisive, soprattutto sono state le testimonianze fornite dai conoscenti della vittima e dai vicini dell’indagato a risultare fondamentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

spoleto cadavere trovato in un sacco fermato 32enne ucraino era un suo ex collega

© Ilfattoquotidiano.it - Spoleto, cadavere trovato in un sacco: fermato 32enne ucraino, era un suo ex collega

In questa notizia si parla di: spoleto - cadavere

Spoleto, trovato un cadavere fatto a pezzi

Spoleto, orrore vicino alla ferrovia: cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco

Cadavere trovato in un sacco a Spoleto

spoleto cadavere trovato saccoSpoleto, cadavere trovato in un sacco: fermato 32enne ucraino, era un suo ex collega - Nella notte italiana, l'intervento al Palazzo di vetro della premier: "La Russia ha calpestato il trattato delle Nazioni Unite. Scrive ilfattoquotidiano.it

spoleto cadavere trovato saccoSpoleto, trovato un cadavere sezionato all’interno di un sacco: indagini in corso - Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato lunedì sera all’interno di un sacco vicino alla ferrovia a Spoleto (Perugia), nel quartiere Casette. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Spoleto Cadavere Trovato Sacco