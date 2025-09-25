Spoleto cadavere trovato in un sacco | fermato 32enne ucraino era un suo ex collega

Arrestato un 32enne a Spoleto, con l’accusa di aver ucciso Bala Sagor e di aver distrutto e occultato il cadavere. La vittima, 21enne, originario del Bangladesh, era stato ritrovato lunedì 22 settembre all’interno di un sacco nero vicino ad un giardino pubblico della città. La Procura della Repubblica di Spoleto ha disposto il fermo dell’indagato Shuryn Dmytro. La decisione è stata assunta dopo avere raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell’indagato nell’omicidio e nel successivo smembramento del cadavere. Le indagini hanno fatto emergere informazioni decisive, soprattutto sono state le testimonianze fornite dai conoscenti della vittima e dai vicini dell’indagato a risultare fondamentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

