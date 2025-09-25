Spoleto cadavere smembrato in un sacco | fermato un 33enne collega della vittima
Al momento non è stato specificato il movente dell'omicidio. Sembra comunque che le autorità abbiano perquisito l'abitazione in cui viveva, una cantina e l'auto del 33enne indagato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
#Spoleto Un 33enne ucraino è stato fermato dai carabinieri per l'uccisione di Bala Sagor, detto Obi. Omicidio, distruzione e soppressione di cadavere i reati contestati. Il corpo mutilato del 21enne bengalese era stato trovato, due giorni fa, all'interno di un sa - X Vai su X
Trovato cadavere in un sacco nero a Spoleto, identificata la vittima: c'è un sospettato - Spoleto sotto choc: cadavere di un giovane rinvenuto in un sacco nero, identificata la vittima e individuato un sospettato. Lo riporta notizie.it
Cadavere in un sacco a Spoleto, c'è un indagato - Un omicidio, non hanno dubbi gli investigatori che indagano sul corpo smembrato trovato in un sacco abbandonato in un terreno dell'immediata periferia di Spoleto. Si legge su ansa.it