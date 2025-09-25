La Maceratese vince e convince nel segno di Augusto Sabbatini, storico capitano biancorosso deceduto lunedì all’età di 71 anni e torna da Sora con la tanto attesa prima vittoria in campionato, che permette ai biancorossi di guardare avanti con maggiore fiducia al proseguo della stagione e di arrivare con entusiasmo al match di domenica all’Helvia Recina-Pino Brizi contro l’Inter Sammaurese, dove l’obiettivo sarà sbloccarsi anche davanti al proprio pubblico. Nella sala stampa del Claudio Tomei, nel dopo gara, a parlare è il tecnico Matteo Possanzini: "Dedichiamo la vittoria ad Sabbatini e ai tifosi che ci hanno dato sempre una grande mano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spogliatoi. Possanzini: "Ringrazio chi ci ha sempre sostenuto. L’obiettivo è la salvezza e la centreremo»