Spogliatoi Possanzini | Ringrazio chi ci ha sempre sostenuto L’obiettivo è la salvezza e la centreremo
La Maceratese vince e convince nel segno di Augusto Sabbatini, storico capitano biancorosso deceduto lunedì all’età di 71 anni e torna da Sora con la tanto attesa prima vittoria in campionato, che permette ai biancorossi di guardare avanti con maggiore fiducia al proseguo della stagione e di arrivare con entusiasmo al match di domenica all’Helvia Recina-Pino Brizi contro l’Inter Sammaurese, dove l’obiettivo sarà sbloccarsi anche davanti al proprio pubblico. Nella sala stampa del Claudio Tomei, nel dopo gara, a parlare è il tecnico Matteo Possanzini: "Dedichiamo la vittoria ad Sabbatini e ai tifosi che ci hanno dato sempre una grande mano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
NUMERI E SERIE B: "L'ANALISI" DEL GIORNO DOPO. Volessimo cavalcare l'onda del consenso, col termometro del tifo, ci basterebbe aprire l'editoriale odierno con la proposta dell'esonero di mister Possanzini. E con, magari, l'indicazione di un nome pra - facebook.com Vai su Facebook
